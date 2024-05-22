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В Сумской области раздался 201 взрыв

В Сумской области раздался 201 взрыв

Захватчики обстреливают Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Олег Синєгубов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего был зафиксирован 201 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Конотопская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

  • Середино-будская община: совершены минометные обстрелы (3 взрыва), атака с помощью дронов типа «FPV» (11 взрывов), артобстрел (1 взрыв).
  • Белопольское общество: зафиксирован обстрел из минометов (9 взрывов), артиллерии (9 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ из БПЛА (3 взрыва), обстрел с помощью дрона типа «FPV» (2 взрыва).
  • Краснопольское общество: были минометные обстрелы (11 взрывов).
  • Эсманьское общество: россияне ударили из РСЗО «Град» (30 взрывов), артиллерии (7 взрывов).
  • Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Великописаревская община: осуществлен с вертолета обстрел НАР (14 взрывов), обстрелы из АГС (20 взрывов), минометов (14 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Зноб-новгородская община: был артиллерийский обстрел (11 взрывов).
  • Шалыгинская община: россияне били из РСЗО «Град» (19 взрывов), артиллерии (7 взрывов), минометов (7 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия.
  • Юношеская община: совершен артиллерийский обстрел (4 взрыва).
  • Конотопское общество: враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. (1 взрыв). В результате ракетного удара ранения получил один человек.
  • Миропольское общество: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Харьковщине, в ГСЧС показала ужасающие последствия обстрела.

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