В Сумской области раздался 201 взрыв

За прошедшие сутки захватчики произвели 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего был зафиксирован 201 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Конотопская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Середино-будская община: совершены минометные обстрелы (3 взрыва), атака с помощью дронов типа «FPV» (11 взрывов), артобстрел (1 взрыв).

Белопольское общество: зафиксирован обстрел из минометов (9 взрывов), артиллерии (9 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ из БПЛА (3 взрыва), обстрел с помощью дрона типа «FPV» (2 взрыва).

Краснопольское общество: были минометные обстрелы (11 взрывов).

Эсманьское общество: россияне ударили из РСЗО «Град» (30 взрывов), артиллерии (7 взрывов).

Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Великописаревская община: осуществлен с вертолета обстрел НАР (14 взрывов), обстрелы из АГС (20 взрывов), минометов (14 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Зноб-новгородская община: был артиллерийский обстрел (11 взрывов).

Шалыгинская община: россияне били из РСЗО «Град» (19 взрывов), артиллерии (7 взрывов), минометов (7 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия.

Юношеская община: совершен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Конотопское общество: враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. (1 взрыв). В результате ракетного удара ранения получил один человек.

Миропольское общество: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Харьковщине, в ГСЧС показала ужасающие последствия обстрела.

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