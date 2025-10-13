- Дата публикации
В Сумской области вражеский дрон ранил двух человек — ОВА
Еще один автомобиль враг уничтожил без пострадавших.
В результате удара вражеского дрона в Юнаковской общине Сумской области ранения получили два человека — 50-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Он сообщил, что обоих раненых с травмами доставили в больницу. Предварительно состояние обоих — средней тяжести.
«Только с начала октября в Сумской области от вражеских атак погибли 5 гражданских, еще 44 получили ранения, среди них — 5 детей», — заявил Григоров.
Кроме того, он сообщил, что враг атаковал дроном автомобиль близ Стецьковского старостата.
К счастью, люди не пострадали, однако автомобиль уничтожен до основания.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Чернигов беспилотниками, в результате атаки ранены.
Мы ранее информировали, что российские военные в Сумской области прицельно ударили дронами по пожарному автомобилю ГСЧС.