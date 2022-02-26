В Украину едут воевать добровольцы из других стран

В Украину едут воевать добровольцы из других стран

Защищать украинскую землю хотят граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля.

В Украину в скором времени прибудут добровольцы, которые решили вместе с украинцами бороться против путинской агрессии.

Об этом сообщил в Twitter военнослужащий Юрий Кочевенко.

"И еще хороших новостей. Только говорил с другом из Литвы. К нам уже едут добровольцы. Из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля… Надо держаться!", — написал он.

І ще хороших новин. Щойно говорив з другом з Литви. До нас вже їдуть добровольці. З Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю… Треба триматися!



За нашу і вашу свободу

For our freedom and yours

Už jūsų ir mūsų laisvę

Za naszą i waszą wolność — Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) February 25, 2022

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