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В Украину едут воевать добровольцы из других стран

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Защищать украинскую землю хотят граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля.

В Украину в скором времени прибудут добровольцы, которые решили вместе с украинцами бороться против путинской агрессии.

Об этом сообщил в Twitter военнослужащий Юрий Кочевенко.

"И еще хороших новостей. Только говорил с другом из Литвы. К нам уже едут добровольцы. Из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля… Надо держаться!", — написал он.

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