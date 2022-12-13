Верховная Рада одобрила импорт генераторов и Starlink без пошлин и НДС

Отменили техническую помощь Energy Community от НДС и пошлины, эта же норма коснется и ввоза оборудования для восстановления энергии.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196/8197, предусматривающий отмену налогов на импорт генераторов и Starlink.

Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк.

За законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины проголосовали 331 и 332 народных депутата соответственно. Среди главных новшеств законотворческих актов:

На законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлин и НДС. В том числе для физлиц. Норма будет действовать до мая 2023 года.

Гражданам разрешили хранить топливо без лицензии до 2000 л. В то же время о больших объемах нужно будет сообщить по декларативному принципу налоговую.

Ранее сообщалось, что компаниям и физическим лицам, использующим генераторы, не нужно платить экологический налог, если объем выброса углекислого газа не превышает 500 тонн в год, что равняется потреблению 200 тонн топлива.

Добавим, что в Украине из-за генераторов увеличился спрос на топливо.

Пока генераторы потребляют до 10% горючего в стране.

Также ранее Кабмин освободил от налогов импорт Starlink и запчастей для генераторов.

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