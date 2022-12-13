Верховна Рада схвалила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ

Скасували технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита, ця ж норма зачепить і ввезення обладнання для відновлення енергії.

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкти №8196/8197, який передбачає скасування податків на імпорт генераторів та Starlink.

Про це повідомив депутат ВР Ярослав Железняк.

За закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України проголосували 331 та 332 народні депутати відповідно. Серед головних нововведень законотворчих актів:

На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізосіб. Норма діятиме до травня 2023 року.

Громадянам дозволили зберігати паливо без ліцензії до 2000 л. Водночас про великі обсяги треба буде повідомити за декларативним принципом податкову.

Раніше повідомлялося, що компаніям та фізичним особам, які використовують генератори, не потрібно сплачувати екологічний податок, якщо обсяг викиду вуглекислого газу не перевищує 500 тонн на рік, що дорівнює споживанню 200 тонн палива.

Додамо, що в Україні через генератори збільшився попит на пальне.

Наразі генератори споживають до 10% пального в країні.

Також раніше Кабмін звільнив від податків імпорт Starlink та запчастин для генераторів.

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