Враг атаковал пригород Запорожья: ракеты попали рядом с больницей

Российские оккупанты снова напали на украинский форпост на юге страны.
Коварный враг еще раз атаковал пригород Запорожья.
Об этом в сообщении в Telegram-канале заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Согласно его сообщению, на этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании, – десятки разрушенных окон.
«Что поделаешь – твари! Все отстроим и сделаем лучше! Главное, берегите себя и своих близких!», — говорится в его информационном сообщении.
Напомним, что в окрестностях Запорожья во время воздушной тревоги раздались взрывы.
А раньше из-за обстрела Запорожья часть города осталась без тепла. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Также обстрелами повреждены несколько жилых домов.
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