Силы обороны продвинулись к востоку от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Украинские военные контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили отступить российских захватчиков.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские силы контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно совершили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские военные продвинулись к востоку от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Украинский военный обозреватель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что российские подразделения на Авдеевском направлении, пытающиеся подойти к коксохимическому заводу, либо отступают, либо их уничтожают ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры будут пытаться усиливать давление в районе Авдеевки. Они сейчас еще не использовали те подразделения, которые есть у них в резерве.

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