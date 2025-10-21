Выписывал повестки сам себе: в Полтаве осудили мужчину за препятствование деятельности ВСУ

Повестка

Идею подделать повестку от ТЦК полтавчанину предложил его знакомый, работавший в полиграфии. Мужчина получил только что из-под печати поддельные документы с печатями и заполнил их у себя дома.

На скамье подсудимых оказался полтавчанин, имеющий среднее специальное образование и официально не трудоустроенный. Детали дела известны по приговору Шевченковского районного суда города Полтавы от 14 октября.

Знакомый мужчина неофициально работал на полиграфии СОРУ-PRIN, имея навыки по компьютерной обработке фотографий и документов. В начале 2025 г. он сообщил, что с помощью оборудования полиграфии может подделать повестки о вызове в ТЦК. Идея заключалась в том, чтобы в случае встречи с работниками военкоматов предоставлять фальшивую повестку, избегая таким образом вручения настоящей.

Украинец отважился на изготовление поддельных документов во избежание мобилизации. По договоренности знакомый для него изготовил бланк повестки, просканировав настоящую и обработав снимок. Более того, он изготовил отпечаток гербовой печати и подписи уполномоченного лица. Эти файлы специалист сохранил на флешке, чтобы использовать и дальше.

Таким образом, полтавчанин получил по меньшей мере две распечатанные фальшивые повестки. Дома он сам заполнил повестку, в частности отметив свои ФИО, дату рождения и адрес.

Правоохранителям неизвестно о случаях, когда фальшивые повестки были предъявлены. Однако в суде отметили, что фигуранты готовились к препятствованию деятельности ВСУ. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало совершение преступления в условиях военного положения.

8 апреля мужчина в присутствии адвоката заключил соглашение с прокурором, которое впоследствии утвердил суд. Он признал себя виновным, получив четыре года заключения по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и три года по статье о подделке документов. Путем поглощения был избран срок в четыре года, но полтавчанин был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Если за это время он снова совершит преступление или нарушит свои обязанности, он окажется за решеткой.

Кроме того, с осужденного взыскали 7131,20 гривны за проведение экспертизы.

Напомним, мужчина отказался от мобилизации, потому что «воспитывает троих детей».