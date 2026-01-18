ТСН в социальных сетях

Украина
431
Взрывы в разных уголках Украины и заявление Трампа о собственном "Совете мира": главные новости ночи 18 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 января 2026 года:

  • Россия ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>

  • Трамп хочет, чтобы страны платили $1 млрд за место в его Совете мира — Bloomberg Читать дальше –>

  • Россияне ударили авиацией по жилому сектору Сум: есть пострадавшие, среди них ребенок Читать дальше –>

  • В Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы — СМИ Читать далее –>

  • В Харькове "Шахед" попал в частный дом: есть погибшие и пострадавшие Читать дальше –>

431
