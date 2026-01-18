- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 431
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в разных уголках Украины и заявление Трампа о собственном "Совете мира": главные новости ночи 18 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 января 2026 года:
Россия ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>
Трамп хочет, чтобы страны платили $1 млрд за место в его Совете мира — Bloomberg Читать дальше –>
Россияне ударили авиацией по жилому сектору Сум: есть пострадавшие, среди них ребенок Читать дальше –>
В Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы — СМИ Читать далее –>
В Харькове "Шахед" попал в частный дом: есть погибшие и пострадавшие Читать дальше –>