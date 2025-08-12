- Дата публикации
- Категория
- Украина
Зеленский анонсировал встречу с Трампом и Путиным: когда состоится
По мнению Владимира Зеленского, наиболее эффективным форматом решения вопроса является трехсторонняя встреча с участием лидеров Украины, США и России.
Владимир Зеленский заявил, что состоится встреча на уровне лидеров трех сторон: России, Украины и США. Однако дата этой встречи пока неизвестна.
Об этом он сказал во время форума «Молодежь здесь» 12 августа.
Кроме того, президент Украины прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может состояться 15 августа. Он назвал ее важной, но главный акцент сделал на том, что никакие решения по Украине не могут быть приняты без ее участия, и никто в стране их не примет.
Напомним, Трамп заявил, что его встреча с Путиным будет «пробной». Президент США и Владимир Путин должны встретиться на Аляске. Многие эксперты считают, что этот саммит может стать очередной уступкой Москве.