Украина
786
Зеленский анонсировал встречу с Трампом и Путиным: когда состоится

По мнению Владимира Зеленского, наиболее эффективным форматом решения вопроса является трехсторонняя встреча с участием лидеров Украины, США и России.

Руслана Сивак
Зеленский может встретиться с Трампом и Путином: когда состоится

© ТСН.ua

Владимир Зеленский заявил, что состоится встреча на уровне лидеров трех сторон: России, Украины и США. Однако дата этой встречи пока неизвестна.

Об этом он сказал во время форума «Молодежь здесь» 12 августа.

Кроме того, президент Украины прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может состояться 15 августа. Он назвал ее важной, но главный акцент сделал на том, что никакие решения по Украине не могут быть приняты без ее участия, и никто в стране их не примет.

Напомним, Трамп заявил, что его встреча с Путиным будет «пробной». Президент США и Владимир Путин должны встретиться на Аляске. Многие эксперты считают, что этот саммит может стать очередной уступкой Москве.

