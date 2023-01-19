Подоляк – о танках от Германии и Шольца: "Время перестать дрожать перед Путиным"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что настоящее лидерство – показывать пример, а не оглядываться на других. Очевидно, речь идет о канцлере Германии Олафе Шольце, который не может решиться на танки для ВСУ.

Свое заявление Подоляк опубликовал в Сети.

"Настоящее лидерство – это показывать пример, а не оглядываться на других. Никаких табу нет. От Вашингтона до Лондона, от Парижа до Варшавы звучит одно: Украине нужны танки, танки – ключ к правильному завершению войны. Пора перестать дрожать перед Путиным, время сделать последний шаг", – говорится в сообщении советника главы ОП.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Польша, Финляндия, Португалия, Испания готовы передать Украине свои танки Leopard немецкого производства. Но для этого нужно согласование от самой Германии.

В свою очередь Шольц уклоняется от решения и ответа на этот вопрос. Канцлер постоянно заявляет об опасении возникновения войны между РФ и НАТО. Он также говорил, что Германия пойдет на шаг по передаче танков только вместе с другими государствами.

По данным немецких СМИ, в недавнем разговоре с президентом США Джо Байденом Шольц заявлял, что готов отправить в Украину Leopard 2, но при условии, что Вашингтон передаст Украине свои танки Abrams.

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