Эти продукты сжигают жир на животе эффективнее упражнений на пресс

Питание имеет большое значение в вопросе похудения / © Pixabay

Никакая пища не способна сразу растворить жировые отложения. Однако есть продукты, которые ускоряют метаболизм, снижают вздутие и помогают организму более эффективно сжигать жир. И все это — без нескончаемых скручиваний на пресс, укрепляющих мышцы, но не влияющих на жировую прослойку.

Об этом пишет EatThis.

Вот список из восьми продуктов, которые могут реально помочь в борьбе с жиром на животе:

Авокадо

Мононенасыщенные жиры в составе авокадо уменьшают жировые отложения в области живота, а клетчатка надолго сохраняет ощущение сытости.

Яйца

Белковый чемпион и универсальный продукт во время любого приеда еды. Яйца помогают контролировать аппетит, способствуют жиросжиганию и поддерживают стабильный уровень инсулина — важный фактор для снижения жира в области живота.

Ягоды

Легкая сладость без угрызений совести. Ягоды содержат мало сахара, но при этом богаты антиоксидантами и клетчаткой, уменьшая воспаление и поддерживая здоровье кишечника.

Лиственная зелень

Шпинат, капуста кейл, салат ромен и другие листовые овощи — это минимум калорий и максимум пользы. Вода и клетчатка в их составе облегчают пищеварение и снижают вздутие.

Сладкий картофель (Батат)

Прекрасный вариант сложных углеводов. Содержит резистентный крахмал и клетчатку, помогает дольше не ощущать голод и контролировать уровень сахара в крови.

Орехи

Идеальный перекус: миндаль, фисташки, грецкие орехи насыщают благодаря белкам и полезным жирам.

Зеленый чай

Катехины и кофеин в его составе помогают организму активнее расщеплять жир, особенно висцеральный, накапливающийся в области живота.

Греческий йогурт

Обезжиренный и несладкий вариант богат белок и пробиотики, которые способствуют здоровому пищеварению и уменьшают вздутие. Кроме того, йогурт помогает поддерживать баланс микрофлоры кишечника — важный фактор в контроле веса.

