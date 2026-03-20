Вареные или жареные яйца: какие на самом деле полезны и как их есть без вреда здоровью
Выбор правильных яиц и способ их приготовления могут оказывать существенное влияние на пользу блюда.
К примеру, во время жарки важно использовать масло, выдерживающее высокие температуры — так меньше вредных радикалов. О самом лучшем способе приготовления для здоровья пишут в Healthline.
Яйца — суперпродукт. Они малокалорийны, но невероятно богаты белком, витаминами, минералами и полезными жирами. И хотя они универсальны, способ приготовления меняет их пользу.
Как готовить яйца правильно
Вареные
Классика! В скорлупе в кипящей воде 6–10 минут. Чем дольше варите — тем тверже желток.
Пашот
Деликатный вариант. Яйца в кипящую воду 71–82°C на 2–3 минуты. Мягкие, нежные, полезные.
Жареные
На сковороде с небольшим количеством жира. Можно «жарить на солнце» или перевернуть. Помните, что высокие температуры разрушают часть витаминов и окисляют холестерин.
Омлет и яичница
Омлет — медленно на слабом огне, без перемешивания. Яичница — взбитые яйца на сковороде, постоянно помешивая. Добавляйте овощи — это двойная польза!
Микроволновка
Быстро, но не в скорлупе! Иначе — взрыв.
Почему вареные яйца лучше для здоровья
Приготовление делает белок более усваиваемым. В вареных яйцах организм усваивает почти 91% белка, а в сырых — только половину. Тепло также снижает эффект белка авидина, который в сырых яйцах блокирует биотин (витамин B7).
Но будьте осторожны: чрезмерно долгое или горячее приготовление разрушает часть витаминов и антиоксидантов, а жарка на высокой температуре увеличивает окисленный холестерин.
5 простых правил, чтобы яйца были суперполезными
Меньше калорий — меньше масла — вареные или пашот — лучший вариант;
Добавляйте овощи — омлет с брокколи или помидорами — двойная польза;
Жарьте правильно — авокадо или подсолнечное масло выдерживает высокие температуры, не разрушая полезные вещества;
Выбирайте качество — органические яйца питают лучше, чем обычные магазинные;
Не пережаривайте — долгая жарка снижает витамины и создает опасный холестерин.