Мифы о вакцинации: истории мам, которые знают, насколько важно защитить детей

Нет мифам о вакцинации детей с особенностями развития!
Дети с таким диагнозом уязвимы к инфекционным заболеваниям, которые могут протекать у них гораздо труднее и приводить к серьезным осложнениям.
Именно поэтому им нужны как обязательные, так и рекомендованные прививки, сообщают в Минздраве.
Ниже — истории мам, которые знают, как важно защитить детей, и своим примером развеивают мифы вокруг этой темы.
Не бойтесь защищать своих детей – вакцинируйте их.
Важной составляющей поддержания здоровья является прививка от инфекционных болезней, ведь такие заболевания могут доставить хлопот и даже привести к смерти.
В Минздраве рассказали, что нужно знать о рутинных прививках за границей.
Напомним, еще в конце апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка ряда недугов из-за средневековых условий жизни – холеры, дизентерии, эшехихиоза.
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