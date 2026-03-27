Постоянная усталость и слабый иммунитет: диетолог назвала 5 шагов, которые изменят вашу жизнь

Диетолог рассказала, как укрепить иммунитет и чувствовать себя лучше

Борьба с хроническим истощением требует комплексного подхода. Специалист рассказала, как выявить причины трудностей во время физических нагрузок и что именно нужно изменить в образе жизни, чтобы перестать болеть.

Проблемы с энергией и иммунитетом являются значительными проблемами для большинства взрослого населения, особенно зимой, когда температура и стоимость проезда резко падают, пишет Daily Express.

Спортивный диетолог Рене Макгрегор назвала пять ключевых аспектов нашей жизни, где незначительные коррективы могут дать существенные результаты.

Поддерживайте водный баланс

Даже легкий дефицит воды в организме мгновенно провоцирует усталость, головную боль и уменьшение концентрации внимания, что автоматически «убивает» производительность и мешает телу восстанавливаться после нагрузок.

«Первая линия защиты — это ваша слюна. Поэтому крайне важно вовремя пить. Если вы тренируетесь, компенсация потерянной жидкости должна стать правилом. Просто держите бутылку с водой под рукой и обращайте внимание на цвет мочи: в норме она должна быть светло-соломенной», отметила Рене.

Поддерживайте свой иммунитет

Обычно специалисты в сфере рекомендуют взрослым принимать добавки витамина D3 с сентября по апрель, чтобы поддерживать иммунитет. Также, как отмечает эксперт, железо играет очень важную роль в функционировании иммунной системы.

Согласно последним исследованиям бренда Active Iron, три четверти женщин не знают, что высокий объем тренировок может способствовать недостаточному уровню железа.

«Железо — это питательное вещество, которое помогает нам доставлять кислород по всему телу. Оно действительно важно для нашей иммунной системы, особенно для людей, которые ведут активный образ жизни», — отметила диетолог.

Она также отметила, если человек активно занимается спортом, то потребность в железе у него будет выше.

«Если у вас низкий уровень железа, вы можете начать чувствовать физическое истощение. Вы будете чувствовать усталость, и в результате у вас может появиться одышка. Кроме того, вы можете чаще болеть кашлем и простудой, поскольку ваш иммунитет будет значительно ослаблен», — отметила специалист.

В свою очередь витамин С и цинк — база для иммунитета. Хотя основой остается разнообразное питание, точечный прием добавок поможет закрыть дефициты там, где это действительно необходимо.

Поставьте в приоритет качественный сон

Сон — это время для восстановления организма и укрепления. Если вы спите менее семи часов в сутки, это может повлиять на вашу энергию, настроение и устойчивость к инфекциям.

«Сон — это основа. Вы можете питаться правильно, но если вы хронически недосыпаете, ваша иммунная система и восстановление пострадают», — предупредила Рене.

Диетолог отметила, что взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов ночью.

Управляйте стрессом

Хронический стресс истощает и со временем выбивает иммунную защиту. Рене Макгрегор объясняет, что стрессовые нагрузки требуют больше питательных веществ и портят сон.

«Я лично контролирую умственную нагрузку через систему цветов. Например, тяжелый день — это «красная зона». В такое время не стоит ждать от себя рекордов на тренировке, лучше прислушиваться к телу. Если по плану длительный забег, но накануне вы истощились на работе или в дороге — пробегитесь, но не выжимайте из себя максимум», — советует эксперт.

Придерживайтесь правильного питания

Недостаток энергии — распространенная проблема среди многих активных людей. Если вы не потребляете достаточно энергии, особенно углеводов, это может привести к истощению и ухудшению иммунной системы.

«Еда — это топливо, и если вы активно тренируетесь, вашему телу нужно достаточное количество энергии для восстановления и поддержания нормальной иммунной функции», — пояснила диетолог.

Основой рациона, по ее словам, должно быть сочетание медленных углеводов, диетического белка и здоровых жиров в паре с продуктами, богатыми железом.

