В нежном образе и с красивым колье на шее: королева Мэри появилась на церемонии
Королева Мэри присутствовала на церемонии вручения наград Датской кардиологической ассоциации в отеле Hotel d’Angleterre в Копенгагене.
Ее Величество Королева вручила Датской кардиологической ассоциации премию за исследования в качестве покровительницы этой организации. Церемония награждения состоялась в зале Palmehaven отеля Hotel d'Angleterre.
Мэри приехала на мероприятие в блузке с запахом Jesperhovring бордового цвета и юбке небесно-голубого цвета с ремешками на талии от Rejinapyo. Обута королева была в туфли с острым носком из змеиной кожи от Gianvito Rossi, в руках держала клатч Anya Hindmarch и набросила пальто от Joseph Fashion.
Королева распустила волосы и сделала выразительный макияж, на шее у Мэри было необычное колье из камней, а в ушах серьги-пусеты с бриллиантами. Выглядела Мэри просто очаровательно.
