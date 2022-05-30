30 військових літаків Китаю увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню

30 літаків Військово-повітряних сил Китаю увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню. Це найбільше від січня вторгнення китайських ВПС.

Тайвань відправив бойові літаки, щоб попередити китайські літаки, а для спостереження за ними були розгорнуті ракетні системи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

Наразі коментарів від оборонного відомства Китаю немає. Минулого тижня китайські військові заявили, що нещодавно провели навчання навколо Тайваню, як "урочисте попередження" проти його "змови" зі Сполученими Штатами.

Як зазначається у повідомленні Міноборони Тайваню, остання китайська місія включала 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження та протичовнових літаків. Вони летіли у район на північний схід від Пратаса.

Китай посилив тиск на Тайвань, щоб він визнав його претензії на суверенітет. Уряд Тайваню заявляє, що хоче миру, але буде захищатися в разі нападу.

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