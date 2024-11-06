Байден зателефонував Трампу і привітав його з перемогою

Президент США Джо Байден зателефонував Дональду Трампу і привітав його з перемогою на президентських вибора.

Про це повідомляє AP з посиланням на Білий дім.

Байден пообіцяв Трампу гладку передачу влади.

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Раніше Дональду Трампу зателефонувала Камала Гарріс і привітала з перемогою на виборах. Вона сказала про мирну передачу влади та наголосила, що важливо бути президентом для всіх американців.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже встиг виступити перед своїми прихильниками з переможною промовою. Республіканець заявив про "політичну перемогу, якої раніше не бачив народ США".

Одразу після програшу Камали Гарріс на користь Дональда Трампа деякі демократи покладають відповідальність за поразку на президента Джо Байдена.

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