Bosch, Delonghi і Philips: побутова техніка, вироблена для Україні, продається у РФ - росЗМІ

Відвантаження техніки йдуть через турецькі, польські та прибалтійські структури.

Побутова техніка відомих західних компаній, вироблена для українського ринку, зокрема Bosch, Delonghi і Philips, почала з'являтися у РФ через маркетплейси і мережі магазинів електроніки.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Гендиректор Kuppersberg Дмитро Шашкін розповів, що почалися продажі побутової техніки Bosch на маркетплейсах Ozon, Wildberries і "Яндекс Маркет".

"Ми переконалися, що техніку призначили для українського ринку, оскільки самі замовили посудомийну машину Bosch SMV24AX00K через вітчизняний маркетплейс. Техніка приїхала в українських наклейках", - сказав він.

Гендиректор додав, що поставки такої техніки в РФ "мають масовий характер, оскільки деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським і прибалтійським фабрикам продовжувати поставки для збереження позицій на російському ринку".

За даними "Комерсанту" серед ритейлерів, посилаючись на звіт GFK, з березня 2023 року по березень 2024 року в РФ було продано 284 тис. посудомийних машин на 9,8 млрд руб. (на 9% більше ніж попереднього року).

Один із топ-менеджерів великої мережі магазинів електроніки також підтверджує наявність таких товарів у РФ. За його словами, кілька місяців тому турецький дистриб'ютор пропонував мережі придбати іноземну техніку, призначену для українського ринку.

Нагадаємо, Євросоюз готується до введення ембарго на російський скраплений газ.

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