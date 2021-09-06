Набожні мусульманки: британські спецпризначенці врятувалися від талібів, переодягнувшись у паранджу

Набожні мусульманки: британські спецпризначенці врятувалися від талібів, переодягнувшись у паранджу

Бійці елітного спецпідрозділу збройних сил Британії були змушені покинути більшість військового спорядження.

В Афганістані британські військові Спеціальної повітряної служби (SAS) були змушені пробиратися до Кабульського аеропорту через захоплену талібами країну, переодягнувшись у паранджу.

Про це інформує Daily Star.

20 військових зі Спеціальної авіадесантної служби (Special Air Service, SAS) – елітного спецпідрозділу збройних сил Британії були змушені покинути більшість військового спорядження.

Спецпризначенці виконували місію на півдні країни, але їх попередили, що немає гелікоптерів для евакуації. Тоді бійці купили п’ять машин таксі і хитро замаскувалися, переодягнувшись у паранджу.

Вони розмахували прапорами талібів і стверджували що є "набожними мусульманками" і їдуть до Кабула, щоб вітати талібів як "героїчних визволителів". Це допомогло перетинати блокпости терористів.

"Було кілька ризикованих моментів, але навіть таліби не хотіли знімати паранджу", – зазначив співрозмовник видання.

Коли військові прибули до Кабула, вони під’їхали якомога ближче до аеропорту, а потім кинули автомобілі. Представившись військовим США ще будучи одягненими у паранджу, вони викликали неабияке здивування.

Міністерство оборони Британії заявило, що не коментує операції спецназу.

Нагадаємо:

Рух "Талібан", який впроваджував строгу версію ісламського законодавства, коли керував Афганістаном до 2001 року, повернув повний контроль над країною.

Під час першої з моменту захоплення влади в країні пресконференції, яку представники "Талібану" провели у Кабулі, прессекретар угрупування заявив, що права жінок поважатимуть відповідно до ісламського законодавства — шаріату. За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах. Вони матимуть право на роботу. Носіння паранджі від жінок не буде обов’язковим, досить тільки хустки.

відповідно до ісламського законодавства — шаріату. За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах. Вони матимуть право на роботу. Носіння паранджі від жінок не буде обов’язковим, досить тільки хустки. Насправді ж в країні вже почалися репресії: ведучих новин знімають з ефірів, а двері будинків активісток та інших впливових дівчат позначають фарбою для майбутніх покарань.

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