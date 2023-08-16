"Це була помилка": у НАТО визнали, що не мали пропонувати Україні поступитися територіями

Напередодні представник Північноатлантичного альянсу виступив з обурливою заявою щодо територіальної цілісності України та її членства в організації.

У НАТО слова посадовця альянсу Стіана Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ до Альянсу назвали помилкою.

Про це кореспондентці "Радіо Свобода" повідомили в пресслужбі НАТО.

"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії щодо можливих сценаріїв майбутнього в Україні, і я не мав так говорити. Це була помилка", – сказав Єнссен у коментарі VG.

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Реакція України на скандальну заяву

Пропозицію НАТО розкритикував радник голови ОП Михайло Подоляк. На його думку, якщо намагатися досягти миру через тріумф Путіна, агресія неминуче повториться. Так, Росія має здобути нищівну поразку у війні.

Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, заява чиновника з Альянсу про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини наших територій – це вкид, який зроблено, щоб помацати нерви українців.

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