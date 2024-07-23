Чехія приєдналась до міжнародної коаліції дронів для України

Після приєднання Чехії кількість країн у даній коаліції зросла до 16.

Чеська Республіка приєдналась до міжнародної ініціативи щодо постачання дронів для України.

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Про це інформує сайт міністерства оборони Латвії.

У повідомленні вказується, що Чехія стала однією з членів коаліції після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я радий вітати Чеську Республіку в коаліції з розробки безпілотників, яка допомагає Україні боротися з російським вторгненням. Кожна країна-учасниця коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості", — зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

У відомстві зазначили, що після приєднання Чехії кількість країн у даній коаліції зросла до 16.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія повідомила про передавання Україні ще 100 тис. боєприпасів.

Крім того, ми раніше інформували, що Камишін здивував кількістю безпілотників, які будуть в України.

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