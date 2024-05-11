Чи замінить Обама Байдена: американський політолог дав категоричну відповідь

У дружини колишнього президента США Мішель Обами немає політичних амбіцій і вона не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах.

Таку категоричну думку висловив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, в США не обговорюють можливість того, що Джо Байден може зняти свою кандидатуру на президентських виборах на користь Мішель Обами, оскільки вважають це “несерйозним”.

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“Технологічно це дійсно можливо. Втім, в реальній американській політиці це неможливо", - пояснив Айзенберг.

Політолог стверджує, що у дружина колишнього президента США Барака Обами не зацікавлена в політичній кар'єрі.

“Мішель Обама ще чотири роки тому, коли ходили чутки про те, що її можуть висунути на президентських виборах, сказала, що вона хоче жити своїм приватним життям. Вона також сказала, що їй було достатньо провести 8 років у Білому домі. Тому я переконаний, що Мішель Обама не має жодних політичних амбіцій", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Der Spiegel резидент Сполучених Штатів поширило інформацію про те, що Джо Байден може відмовитись від участі у президентських виборах на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента США.

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