Чоловік знайшов 30-сантиметрового алігатора під своїм авто (відео)

Рептилія намагалася сховатися у прохолодному затінку.
Житель Флориди (США) був шокований, коли йому зателефонував сусід і повідомив, що під його пікапом лежить 30-сантиметровий алігатор.
Про це повідомляє UPI.
Джої Квінлан розповів, що працював у своєму будинку в Тампі, коли сусід повідомив про алігатора під його пікапом, який був припаркований на під’їзді.
Квінлан зняв відео рептилії, яка таким чином намагалася знайти собі затінок, та опублікував ролик у Facebook. Чоловік сказав, що така знахідка була ще дивнішою через те, що поблизу його будинку немає ставків, де зазвичай живуть такі алігатори.
Власник будинку зазначив, що алігатор був найнезвичайнішою істотою, яку він зустрічав за три з половиною роки, відколи переїхав до Флориди з Іллінойсу.
Квінлан зв’язався з професійним мисливцем дикої природи, який безпечно перемістив алігатора.
7-foot gator finds new home under Tampa man’s truck
A Florida father was shocked when he came across a 7-foot alligator hiding under his truck in New Tampa Thursday. STORY: https://bit.ly/41s0ouoОпубліковано WFLA News Channel 8 Четвер, 13 квітня 2023 р.
Нагадаємо, досвідчений гід сафарі розповів, як його тричі підряд проковтнув до пояса величезний бегемот. Його укус – один із найпотужніших у світі серед тварин.
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