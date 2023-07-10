Чотири людини загинули через небезпечний тренд в TikTok: що вони робили (відео)

Це не перший випадок, коли випробування TikTok закінчуються смертельними наслідками.

У США щонайменше чотири людини загинули після того, як взяли участь у небезпечному тренді TikTok, де стрибали з човнів, що мчать на швидкості.

Про це пише mirror.co.uk.

За останні шість місяців ця тенденція призвела до того, що багато людей ламали собі шиї, коли на великій швидкості ударялися об воду, і тонули.

Капітан Джим Денніс із рятувального загону Чілдерсбурга в Алабамі сказав WBMA: "За останні шість місяців у нас було чотири випадки утоплення, яких можна було легко уникнути. Вони спричинені TikTok. Це коли ви сідаєте в човен, що пливе на високій швидкості, стрибаєте з борту човна, не пірнаєте, ви стрибаєте з ніг і просто нахиляєтеся у воду".

Перша жертва померла у лютому після того, як кинулася в річку Куса, а його дружина та їхні діти спостерігали за тим, що відбувається зсередини човна.

Пошук #boatjumping у популярній соціальній мережі призводить до численних відео людей, що стрибають з катерів. Хоча ця тенденція існує вже декілька років, від початку 2023 року вона стала небезпечно популярною.

Після цієї першої смерті трьох інших спіткала та сама доля — те, що капітан поліції назвав "миттєвою смертю".

"Я думаю, що люди, якщо їх знімають на камеру, з більшою ймовірністю зроблять щось безглузде, тому що хочуть похвалитися перед своїми друзями в соціальних мережах", - сказав капітан Денніс ABC 7.

Хоча люди стрибають у воду, швидкість човна у поєднанні з тим, як люди приземляються, може мати той самий ефект, що й люди, які стрибають на бетон.

Якщо голова та шия незахищені, стрибун може бути легко вбитий або назавжди паралізований.

Поліція Алабами закликає всіх не брати участі у тренді.

Деякі відео у стрічці #boatjumping тепер містять попередження. У ньому йдеться: "Участь у цьому заході може травмувати тебе або когось іншого".

Це не перший випадок, коли випробування TikTok закінчуються смертельними наслідками.

Підліток померла після того, як спробувала небезпечну тенденцію, внаслідок якої вона задихнулася. 16-річна Крісті ар Гассей померла 27 травня, ймовірно, після того, як зіграла в "Гру з шарфами" у себе вдома. Її суть полягає в тому, що люди одягають тканину на шию і це може призвести до зниження рівня кисню в мозку, спричиняючи судоми, серйозні травми і навіть смерть.

У січні 12-річна дівчинка померла в Аргентині після того, як взяла участь у цій же онлайн-грі з шарфами.

Нагадаємо, чоловік переніс 30 операцій, щоб стати схожим на Рікі Мартіна. Він показав результат та заявив, що хірург спотворив його обличчя.

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