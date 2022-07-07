Фінляндія змінить законодавство, щоб відгородитись від Росії

Парламент Фінляндії затвердив законопроєкт, який дозволить зводити загородження на кордоні з Росією.

Законопроєкт був ухвалений кваліфікованою більшістю на тлі побоювань, що Росія може вжити заходів у відповідь у зв'язку з планами Фінляндії приєднатися до НАТО.

Про це пише Reuters.

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Крім того, закон дозволить уряду ухвалити рішення про будівництво парканів або інших бар'єрів на кордоні та надсилати всі заяви про надання притулку в один або кілька прикордонних пунктів, таких як аеропорт.

Фінляндія має давню історію воєн із Росією, хоча в цей час вкрита лісом прикордонна зона між двома країнами позначена лише знаками та пластиковими смугами на більшій частині її 1300-кілометрової протяжності.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО. 17 травня фінський парламент схвалив вступ країни до НАТО. За це рішення проголосували 188 із 200 депутатів. Президент Саулі Нійністе вважає, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.

Раніше головнокомандувач збройних сил Фінляндії Тімо Ківінен заявив, що країна готова до нападу Росії, а місцеві жителі рішуче налаштовані, щоб дати відсіч ворогові.

Скандинавська країна має достатній арсенал озброєнь. У 1940-х роках Фінляндії довелося брати участь у двох війнах проти свого північного сусіда.

Всупереч примхам Росії: Швеція та Фінляндія офіційно приєдналися до НАТО

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