"Кривава мітка" від Путіна: кого господар Кремля привітав з Новим роком

Відсутність новорічних привітань лідерам країн Заходу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив тим, що вони теж не надсилають Кремлю "жодних побажань".

Президент держави-агресорки Володимир Путін не надсилатиме новорічних привітань президентам США Джо Байдену, Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Натомість кривавий диктатор уже надіслав свої вітання близьким до Кремля лідерам.

Згідно зі списком, який оприлюднила пресслужба президента РФ в п'ятницю, 30 грудня, Володимир Путін особливо привітав президента Китаю Сі Цзіньпіна, Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, Сирії Башара Асада, Венесуели Ніколаса Мадуро, а також прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.

Згідно із заявою, яку цитує The Guardian, Путін також привітав своїх "назгулів" із країн СНД - лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану. Також привітання отримали лідери Болівії, Бразилії, Угорщини, В'єтнаму, Куби, Нікарагуа та Сербії, а також лідери грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії, які не визнаються як суверенні держави більшістю держав-членів ООН.

За даними Кремля, російський диктатор також надіслав побажання колишнім лідерам Заходу італійцю Сільвіо Берлусконі та німцю Герхарду Шредеру.

Відсутність привітань чинним лідерам країн Заходу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив тим, що вони теж не надсилають Кремлю "жодних побажань".

"Насправді ми з ними не контактуємо. І, враховуючи ті ворожі дії, які вони постійно здійснюють, президент не передасть їм привітання", - заявив він пресі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вирішив провести єдиний традиційний захід, не скасований наприкінці 2022 року. Йдеться, про новорічне звернення Путіна до громадян країни-агресорки, які підтримують його кровопролитну війну проти України.

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