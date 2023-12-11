Лідер нацистського угруповання "Русич" залишиться під вартою у Фінляндії

Раніше тамтешній суд відпустив нациста, однак його миттєво затримали прикордонники.

Фінський суд 11 грудня ухвалив рішення продовжити утримання під вартою росіянина, лідера нацистського угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського), підозрюваного у терористичних злочинах в Україні.

Про це повідомляє видання Yle.

Продовження утримувати Тордена під вартою вимагала прикордонна служба Фінляндії. Повідомляється, що суд не назвав імені підозрюваного, але, за інформацією видання, йдеться саме про лідера угруповання "Русич".

Нагадаємо, 8 грудня Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати до України Тордена для суду над ним через нібито погані умови ув'язнення в країні. Водночас суд ухвалив рішення негайно звільнити Петровського з-під варти.

Однак фінська прикордонна служба негайно знову взяла Тордена під варту відповідно до Закону про іноземців.

Лідер нацистського угруповання "Русич" Воїслав Торден / Фото з відкритих джерел

Зауважимо, засноване Торденом угруповання "Русич" підозрюється в терористичних злочинах в Україні, тож держава вимагає екстрадиції росіянина. Він був заарештований у липні 2023 року в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Чоловік перебуває у санкційному списку ЄС під своїм попереднім іменем і йому заборонений в'їзд до Фінляндії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна готує екстрадицію російського терориста

До слова, Росія вже майже рік незаконно утримує 25-річну кримську татарку Леніє Умерову, яку окупанти викрали під час візиту дівчини до Криму для відвідин онкохворого батька.

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