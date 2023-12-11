Лидер нацистской группировки "Русич" останется под стражей в Финляндии

Ранее тамошний суд отпустил нациста, но его мгновенно задержали пограничники.

Финский суд 11 декабря принял решение продлить содержание под стражей россиянина, лидера нацистской группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского), подозреваемого в террористических преступлениях в Украине.

Об этом сообщает издание Yle.

Продолжения содержать Тордена под стражей потребовала пограничная служба Финляндии. Сообщается, что суд не назвал имени подозреваемого, но, по информации издания, речь идет именно о лидере группировки "Русич".

Напомним, 8 декабря Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать в Украину Тордена для суда над ним из-за якобы плохих условий заключения в стране. В то же время, суд принял решение немедленно освободить Петровского из-под стражи.

Однако финская пограничная служба немедленно снова взяла Тордена под стражу в соответствии с Законом об иностранцах.

Лидер нацистской группировки "Русич" Воислав Торден/Фото из открытых источников

Заметим, основанная Торденом группировка "Русич" подозревается в террористических преступлениях в Украине, поэтому государство требует экстрадиции россиянина. Он был арестован в июле 2023 года в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Мужчина находится в санкционном списке ЕС под своим предыдущим именем и ему запрещен въезд в Финляндию.

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К слову, Россия уже почти год незаконно удерживает 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову, которую оккупанты похитили во время визита девушки в Крым для посещения онкобольного отца.

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