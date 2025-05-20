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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Магнітна буря 20 травня: яка її активність

Магнітна буря пішла на спад.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Магнітні бурі

Магнітні бурі / © ТСН.ua

Сьогодні, 20 травня, у світі фіксується сонячна активність із K-індексом 3. Так, це магнітна буря зеленого рівня.

Про це повідомляє meteoagent.com.

Що відомо про сонячну бурю 20 травня

Магнітні бурі з показником 3 вважаються незначними. Переважно навіть люди з метеозалежністю не відчувають їхніх наслідків. Тож можна припустити, що сьогодні самопочуття буде стабільним.

Слід зважати і на те, що дані про реакцію магнітного поля Землі на спалахи на Сонці оновлюються кожні три години, тому прогноз може змінюватися протягом дня. Загалом чим вищий K-index (від 0 до 9), тим сильніша магнітна буря.

Для довідки: сонячна активність — процеси, що відбуваються всередині та на поверхні Сонця. Вони призводять до викидів плазми в космічний простір та збурень магнітосфери Землі, створюючи геомагнітні бурі.

Раніше ми писали, що найпотужніший цього року спалах на Сонці класу Х2.7, зафіксований у середу, 14 травня, об 11:25 за київським часом, призвів до масштабних, хоч і тимчасових, відключень радіозв’язку в багатьох куточках планети.

Уже за лічені хвилини інтенсивне рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання від спалаху досягло Землі. Взаємодіючи з верхніми шарами атмосфери, воно спричинило іонізацію, яка завадила проходженню високочастотних радіохвиль. В результаті, значні території Європи, Азії та Близького Сходу зіткнулися з перебоями у зв’язку.

Цей спалах став найсильнішим у 2025 році, перевершивши навіть попередній спалах класу Х1.2, що стався напередодні в тій самій активній сонячній плямі AR4087 та викликав короткочасні проблеми зі зв’язком у США. Після основного викиду енергії, у тій же області Сонця було зафіксовано ще два спалахи класу М5.3 та М7.7, що свідчить про зростаючу активність цієї сонячної плями.

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