Масштабний блекаут в Україні: вийшла із ладу база даних митниці Молдови

Митниця не працює

На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів. Відключення струму також перекинулося і на Молдову.

Про це повідомила Державна митна служба України.

«До уваги громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Республікою Молдова! Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про блекаут в Україні

В Україні 31 січня стався масштабний блекаут — значна частина країни залишилася без електропостачання.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії електропередачі 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в об’єднаній енергомережі України та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Унаслідок аварії було вимушено розвантажено блоки атомних електростанцій. Для запобігання подальшим збоям диспетчери застосували спеціальні графіки аварійних відключень у Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях.

В «Укренерго» запевняють, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. За прогнозами енергетиків, електропостачання для більшості споживачів має бути відновлене протягом найближчих годин.

Масштаб проблем є настільки серйозним, що відключення електрики перекинулися і на Молдову, де у частині населених пунктів — включно зі столицею Кишеневом — відключили електрику.

У Національному центрі управління кризами Молдови повідомили, що відключення пов’язане з несприятливими метеоумовами (пізніше це повідомлення видалили), а уряд повідомляє про серйозні проблеми в електроенергетичній мережі України.