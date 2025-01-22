“Ми бачимо вас”: британський підводний човен несподівано випірнув біля російського корабля

Сполучене Королівство дуже рідко розкриває подробиці про рух свого надсекретного флоту атомних підводних човнів.

Ударний підводний човен Королівського флоту сплив на поверхню поблизу російського розвідувального корабля біля узбережжя Великої Британії. Це було попередженням проти шпигунства, яким, за інформацією британського Міноборони, займається це судно.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, виступаючи перед депутатами у парламенті, передає Sky News.

Він додав, що інцидент із атомною субмариною HMS Astute стався ще в листопаді, але російське дослідницьке судно під назвою “Янтар” цього тижня знову повернулося у британські води.

Джон Гілі повідомив, що дозволив британським військовим кораблям і підводним човнам наближатися до судна та краще відстежувати його діяльність.

“Ми бачимо вас. Ми знаємо, що ви робите. І ми не будемо ухилятися від рішучих дій, щоб захистити цю країну”, - сказав британський міністр, адресуючи свої слова президенту Росії Володимиру Путіну.

Сполучене Королівство дуже рідко розкриває подробиці про рух свого надсекретного флоту атомних підводних човнів.

Рішення повідомити парламенту, що один із підводних човнів сплив на поверхню поруч із судном спостереження, підкреслює надзвичайну серйозність, з якою Велика Британія ставиться до діяльності російського корабля, який за інформацією британського Міноборони, використовувався для збору розвідданих і нанесення на карту критичної підводної інфраструктури.

Міністр оборони сказав, що “Янтар” у понеділок, 20 січня, увійшов до “виключної економічної зони Великої Британії приблизно за 45 миль (72,4 км) від британського узбережжя”.

Він додав, що протягом останніх двох днів Королівський флот розгорнув фрегат типу 23 HMS Somerset і патрульний корабель HMS Tyne для “щохвилинного моніторингу судна в наших водах”.

Росія заявила, що “Янтар” є океанографічним дослідницьким кораблем, яким керує її міністерство оборони.

Нагадаємо, раніше російський корабель "Янтар" увійшов у територіальні води Ірландії та стежив за територією з лініями електропередач та підводними інтернет-кабелями. Було помічено, як судно керує шпигунськими дронами.

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