Мобілізація в Росії: чи виконаний план у засекреченому пункті указу Путіна

Мобілізація в Росії триватиме, тому що очільник Кремля Володимир Путін намагається виграти час для спроб вийти на переговори.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав політик, лідер міжнародного руху “Говорите Громче!” Андрій Сидельников.

“Щодо мобілізації в РФ, то, на мою думку, завдання, яке спочатку було поставлено Путіним, військовим керівництвом Росії, виконане", - зазначив експерт.

Андрій Сидельников каже, що “гарматним м’ясом” командування країни-агресорки "закрило дірки", а також налякало величезну кількість росіян.

"Ми бачили, що загалом на сьогодні 1,5 млн осіб з 21 вересня виїхали за межі Російської Федерації. Але це не обов’язково чоловіки, які підлягають мобілізації, це просто загальна кількість людей, які виїхали після оголошення цієї часткової так званої мобілізації. Мобілізація не закінчилася. Зараз відбувається призов і подальша мобілізація буде продовжена. І тут немає жодних юридичних перешкод”, - сказав Сидельников.

Водночас він зазначив, що план з мобілізації мільйона росіян, який був прихований у засекреченому пункті указу Путіна, ще не виконаний.

“Людей у різних куточках Росії хапають на вулицях, людям вручають повістки за їхнім місцем проживання. І, загалом не в тому обсязі, звичайно, як це було наприкінці вересня та в жовтні. Але зараз мобілізація триває. І що б не заявляла російська влада, це нічого не змінює”, - сказав експерт.

Він переконаний, що Росії вже не вдасться переламати ситуацію на фронті, тож Путін намагається виграти час.

“Путін намагається тягнути час. Йому потрібні ті самі переговори, які йдуть наразі з російської сторони з західними партнерами чи представниками, негласні переговори відбуваються. І тому тут загалом, під килимом поза публічною площиною, звичайно, багато відбувається розмов та зустрічей”, - висловився експерт.

Якщо Захід наразі виявить жорстку позицію, то російсько-українська війна досить швидко завершиться.

Політик також прокоментував визнання РФ країною-терористом ПА НАТО. На його думку, цим потрібно було займатися ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

“На жаль, це все дуже запізнилося. Цим потрібно було займатися ще до початку активних військових дій 24 лютого. Тому те, що це відбувається зараз, це, звичайно, плюс великий, але запізнилися вже на багато років… І зараз хоча б іде у потрібному напрямку. Що швидше західні політики та західне суспільство зрозуміють, що той режим, який на сьогодні існує в Росії, має бути знищений, а не просто потрібно виграти, щоб Путін підписав капітуляцію, то швидше знову мирне небо повернеться над головами українців”, - сказав він.

Мобілізація в Росії: що відомо

Наразі окупанти мобілізують на війну чоловіків навіть з одним оком. Про це доповіла українська розвідка.

Також Росія планує ще дві хвилі мобілізації на зиму-весну. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

Жданов також сказав, коли Путін оголосить загальну мобілізацію у Росії. За його словами, це відбудеться у лютому 2023-го.

Водночас за оцінками військових експертів, під час мобілізації РФ може зібрати максимум ще 150 тис. бійців.

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