Набрав зайву вагу, щоб не служити: суд покарав мешканця Кореї

У Південній Кореї чоловік навмисно набирав зайві кілограми, щоб уникнути призову до армії, обов’язкового за законом.

Як повідомляє BBC, спроба ухилитися від служби завершилася умовним терміном ув’язнення.

26-річного жителя Сеула після першого медичного огляду визнали придатним до служби. Але перед остаточним призовом його вага зросла до понад 102 кілограмів, через що він був переведений на небойову посаду. Згодом суд визнав його дії свідомим ухиленням від військового обов’язку.

У Південній Кореї всі чоловіки віком від 18 років мають відслужити щонайменше 18 місяців. Суд покарав чоловіка одним роком умовного терміну. Також відповідальності не уникнув його друг, який порадив цю ідею. Йому призначили пів року умовного ув’язнення. Сам чоловік заперечує свою провину, стверджуючи, що не вірив, що друг реально втілить цю задумку.

Нагадаємо, що Південна Корея повідомила деталі співпраці РФ і КНДР. Північна Корея направила свої війська на війну проти України в обмін на зенітні ракети ППО від Москви.