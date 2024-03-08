Найбільша загадка в історії авіації: що відомо про зникнення рейсу MH370

Boeing 777, на якому перебували 227 пасажирів та 12 членів екіпажу, рівно десять років тому безслідно зник. Найбільша і найдорожча пошукова операція у світі тривала чотири роки, утім, безрезультатно.

Про деталі зникнення літака йдеться у матеріалі BBC.

Куди прямував Boeing 777

Пілот літака здійснював рейс з Куала-Лумпура до Пекіна. Боїнг планував перетнути повітряний простір В'єтнаму, утім, різко змінив напрямок, а потім зв'язок зник.

Пілот повернув назад до Малайзії, а потім до віддаленої південної частини Індійського океану. Політ тривав 7 годин, ймовірно, до того часу, поки у нього не закінчилося пальне. Жодних слідів зниклого авіалайнера так і не вдалося знайти.

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"Зв'язок втрачено" – ці слова переслідували чоловіка на ім’я Лі Еро останні десять років. Це те, що йому сказали в авіакомпанії Malaysia Airlines, коли літак MH370 з його сином на борту зник з радарів. "Роками я запитував, що мається на увазі під словами "зв'язок втрачено"? Мені здається, що якщо ви втрачаєте зв’язок з кимось, то ви повинні мати можливість відновити цей зв’язок", — каже пан Лі.

Уламки літака на одному з пляжів

Багато років Лі з його дружиною намагалися з'ясувати, що насправді тарпилося з літаком MH370 та з їхнім сином.

До участі у пошуках долучили тисячі океанографів, авіаційних інженерів та детективів-аматорів. Пану Лі довелося облетіти увесь світ, що долучитися до пошуків.

Він каже, що витратив всі свої заощадження на подорожі до Європи та Азії. А ще на пляжі Мадагаскару, де знайшли деякі уламки зниклого літака.

"Я продовжу їздити на край світу, щоб знайти свого сина", — каже Лі Еро.

Ще один син, який зник у загадковій авіакатастрофі -пана Лі Яньлінь. Його батьки, як і десятки інших китайських родин, відмовилися отримувати компенсацію від уряду Малайзії. Вони подали судові позови у Китаї проти авіакомпанії, виробника літаків та інших сторін.

У Куала-Лумпурі на виставці показали кілька уламків літака. Єдині речові докази, які знайшли з нього, це частина крила, пошкодженого морською водою.

Блейн Гібсон знайшов більше частин MH370, ніж будь-хто інший.

У натовпі був Блейн Гібсон. Він знайшов більше частин MH370, ніж будь-хто інший. Він одягається в стилі Індіани Джонса і витрачає кошти, отримані від продажу свого сімейного будинку в Каліфорнії, щоб фінансувати свою любов до подорожей.

"Коли я був на річниці зникнення літака, я дізнався, що ніхто не шукав на береговій лінії плавуче сміття. Цього просто не зробили. При цьому вони витрачали мільйони доларів на пошуки під водою. І я просто подумав, що, можливо, перший шматок цього літака знайде той, хто просто гулятиме пляжем. І оскільки ніхто цього не робив, я подумав, що зможу це зробити сам", - розповідає Блейн Гібсон.

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На той час інший шматок крила, відомий як флаперон, уже знайшли на острові Реюньйон.

За даними аналізів, ці уламки, мабуть, прибило до берега з місця, де впав літак. Серійні номери на деяких частинах зіставили із записами виробника. Вони підтвердили, що це частини боїнга Malaysia Airlines. Жоден інший Boeing 777 ніколи не розбивався в Індійському океані.

Гіпотези про зникнення літака

Пошуки літака тривали від березня 2014 року до січня 2017 року. На початку 2018 року їх відновила на п’ять місяців приватна американська компанія під назвою Ocean Infinity, використовуючи підводні дрони для сканування дна.

Французька журналістка Флоранс де Шангі написала книгу-дослідження, присвячену MH370. Всього у світі вийшло понад 100 таких книг. За її твердженнями, гіпотеза про те, що літак розвернувся і летів на південь, була сфальсифікованою. Також вона каже, що знайдені уламки походять не від MH370. Вона припустила, що літак міг бути збитий американським літаком над Південно-Китайським морем через цей вантаж.

"У новому документальному фільмі BBC "Чому зникають літаки" двоє французьких аерокосмічних експертів, один з яких був досвідченим пілотом, використали симулятор польоту. Це дало змогу відтворити різкий поворот, який Boeing 777 здійснив над Південно-Китайським морем одразу після останнього контакту з малайзійським диспетчером", - йдеться у повідомленні.

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Експерти дійшли висновку, що це міг зробити вручну лише досвідчений пілот.

Той факт, що це було зроблено саме тоді, коли MH370 рухався з повітряного простору Малайзії до в’єтнамського простору, свідчить про те, що пілот намагався приховати цей маневр. І що він знав, що мине деякий час, перш ніж в’єтнамська служба управління повітряним рухом повідомить, що літак не зв’язався з ними.

Усі ці спекуляції боляче вдарили по людях, які втратили рідних.

"Я б не побажала цього своєму найгіршому ворогу", — каже Джакіта Гонсалес, дружина Патріка Гомеса, керівника рейсу MH370.

"Ми пройшли через такі емоційні гойдалки. Коли вони тільки починали пошуки, ми чули, що вони щось бачили, і тоді ми мали надію. А потім ми чули ні, це не MH370. І ми поверталися назад. Кожного разу здавалося, ніби хтось тисне на тебе і не дає дихати".

Нові спроби пошуку літака

Нинішній міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе намагався вирішити цю проблему, пообіцявши родинам, що зробить усе можливе, щоб знайти зниклий літак. Він оголосив, що зараз обговорює з Ocean Infinity можливість відновлення пошуків.

Відставний британський фахівець з аерокосмічних інформаційних технологій Річард Годфрі, ще одна людина, втягнута у вихор MH370, вважає, що тепер він окреслив набагато меншу територію пошуку.

Рідні зникли пасажирів кажуть, що слова міністра повертаютьїм надію.

"Я просто хочу, щоб літак знайшли, - каже пані Гонсалес. - Принаймні тоді я зможу відпустити мого чоловіка спочивати у мирі".

Нагадаємо, влада Малайзії оприлюднила деталі розслідування щодо зникнення літака рейсу MH370, який летів із Куала-Лумпура до Пекіна. Це сталося 8 березня 2014 року.

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