Найстарша людина на планеті відсвяткувала свій день народження

У 2021 році японська довгожителька несла Олімпійський вогонь у Токіо.
У Японії найстарша людина світу Кане Танака відсвяткувала свій 119-й день народження.
Про це повідомляє The Japan Times.
Японка Кане Танака, яка народилася 2 січня 1903 року, провела цей день в будинку для людей похилого віку у префектурі Фукуока. Коронавірусні обмеження не дозволили повноцінно відсвяткувати день народження у колі рідних.
Попри поважний вік жінка досі захоплюється головоломками та настільними іграми. Її улюбленим напоєм упродовж багатьох десятиліть є кока-кола. У 2021 році, коли відбувались Олімпійські ігри в Токіо, їй навіть довірили нести Олімпійський вогонь.
Кане Танака пересувається переважно у візку, а для спілкування вона використовує жести.
Рекорд довголіття було зафіксовано у березні 2019 року, коли їй виповнилося 116 років.
Відомо, що Кане Танака одружилася, коли їй було 19 років. Коли у 1937 році її чоловік і старший син були мобілізовані до війська через другу китайсько-японську війну, вона допомагала керувати сімейним рестораном.
За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, у країні зараз проживає 86 510 людей у віці понад 100 років. Переважну більшість довгожителів становлять власне жінки.
Нагадаємо, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю 16 грудня померла 135-річна жінка, яку вважали найстарішою людиною в світі.
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