Нобелівська премія миру-2023: хто і за що отримав

Нагороду 2023 року присуджено за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані, захист прав людини та свободи для всіх.

Нобелівську премію миру 2023 року отримала іранська активістка та правозахисниця Наргес Мохаммаді. Вона стала 19-ю жінкою, яка отримала цю нагороду.

Про це повідомляється на Х-сторінці премії.

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру-2023 Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та її боротьбу за захист прав людини та свободи для всіх", – йдеться в заяві.

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У Нобелівському комітеті зазначили, що Мохаммаді в Ірані заарештовували 13 разів. Іранську активістку було засуджено до загалом до 31 року ув’язнення. Правозахисниця досі перебуває у в'язниці: відбуває покарання у вигляді 10 років і 9 місяців за звинуваченням у діях проти нацбезпеки Ірану та пропаганді проти держави. Жінку також засудили до 154 ударів батогом, які, на думку правозахисних організацій, досі не були застосовані, а також заборонили вільне пересування.

Наргес Мохаммаді вдома 2001 рокку після звільнення з одного з ув'язнень / Фото: Getty Images

Що відомо про Наргес Мохаммаді

51-річна Наргес Мохаммаді – іранська письменниця, одна із провідних правозахисниць Ірану та заступниця директора Центру захисників прав людини. Мохаммаді виступала за права жінок і скасування смертної кари.

Коли 2022 року року в Ірані спалахнули протести за рівність жінок, "з в’язниці вона висловила підтримку демонстрантам", – сказала голова Нобелівського комітету Беріт Райс-Андерсен. Вона додала, що присуджена Мохаммаді премія "також відзначає сотні тисяч людей, які виступили проти іранського режиму".

Додамо, 2023 року грошова винагорода Нобелівської премії становить 11 млн шведських крон (близько 1 млн дол), а також диплом та золоту медаль.

Нагадаємо, на Нобелівську премію миру 2023 року серед інших були номіновані президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний.

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