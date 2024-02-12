Новообраний президент Фінляндії висловив підтримку Україні

Переможець президентських виборів у Фінляндії Александр Стубб підтвердив свою підтримку України, яка захищається від російської агресії.

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Зокрема він заявив, що його країна продовжить допомагати українцям, інформує Yle.

Повідомляється що Александр Стубб обійшов свого основного опонента екс-главу МЗС Пекка Хаавісто з результатом 51,6 та 48,4% відповідно.

Після перемоги журналісти запитали Стубба щодо підтримки України, нащо він відповів, що вона буде продовжуватись.

Крім того, Стубб заявив, що для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням, а її членство у НАТО є перевагою для Альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розпочала гібридну війну, у Фінляндії прокоментували закриття кордонів з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Фінляндії російськомовні провели мітинг на підтримку закриття кордону з Росією.

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