Новообраний президент Фінляндії висловив підтримку Україні

Переможець Александр Стубб обійшов свого основного опонента екс-главу МЗС Пекка Хаавісто.
Переможець президентських виборів у Фінляндії Александр Стубб підтвердив свою підтримку України, яка захищається від російської агресії.
Зокрема він заявив, що його країна продовжить допомагати українцям, інформує Yle.
Повідомляється що Александр Стубб обійшов свого основного опонента екс-главу МЗС Пекка Хаавісто з результатом 51,6 та 48,4% відповідно.
Після перемоги журналісти запитали Стубба щодо підтримки України, нащо він відповів, що вона буде продовжуватись.
Крім того, Стубб заявив, що для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням, а її членство у НАТО є перевагою для Альянсу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розпочала гібридну війну, у Фінляндії прокоментували закриття кордонів з РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Фінляндії російськомовні провели мітинг на підтримку закриття кордону з Росією.
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