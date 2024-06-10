Оператор "Россия 24" і ще троє людей: росіяни підірвалися на міні в Бєлгородській області

Четверо людей підірвалися на міні в місті Шебекіно Бєлгородської області Росії. Серед постраждалих опинився, зокрема, оператор пропагандистського телеканалу "Россия 24".

Про це губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Мережі 10 червня.

У місті Шебекіно на міні підірвалися четверо людей: троє бійців самооборони та один працівник телеканалу "Россия 24".

Також читайте У Польщі стався потужний вибух на заводі з виробництва зброї – є жертва

"У тяжкому стані до Шебекінської ЦРЛ доправлено оператора телеканалу – у чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Наразі лікарями проводиться операція", – йдеться в заяві губернатора.

Він також повідомив, що ще одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 у Бєлгороді. Ще двом бійцям самооборони надали медичну допомогу, і подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.

До слова, на початку червня ГУР Міноборони України перехопило телефонну розмову окупантів, яка свідчить, що Росія евакуює з Бєлгорода своїх військових. Йдеться і про мобілізованих, і про строковиків, і про контрактників, і тих, хто просто живуть поблизу.

Читайте також: