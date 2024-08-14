Хто підірвав "Північний потік": все, що відомо про підозрюваного водолаза з України – Spiegel

Федеральний генпрокурор переконаний, що встановив одного з диверсантів, який здійснив підрив газопроводу. Проте арешт українця не відбувся.

У Німеччині встановили особу ймовірного диверсанта – українського водолаза, чиє повне ім'я не розголошують. Він міг відповідати за підрив двох ниток газогону "Північний потік".

Про це йдеться у матеріалі Spiegel.

Відомо, що в червні 2024 року Федеральний Верховний суд видав ордер на арешт громадянина України Володимира, інструктора з дайвінгу, який останнім часом проживав у Польщі. Проте дотепер українця не затримали.

Як слідчі вийшли на водолаза з України у справі про підрив "Північного потоку"

Видання зазначає: доказом того, що саме цей підозрюваний міг здійснити диверсію на газопроводі, є фотографія білого фургона. Автівка потрапила на камеру автофіксації на острові Рюген перед самим інцидентом на газогоні.

"Цей транспортний засіб перевозив водолазне спорядження, яке використовувалося під час операції на дні Балтійського моря. Водій автомобіля впізнав розшукуваного Володимира як одного з пасажирів. Він міг бути пасажиром на фото з камери контролю швидкості", – зазначено у матеріалі Spiegel.

Журналісти зауважили, що Володимир досі не заарештований. Вочевидь, він зміг виїхати з країни. Можливо, його попередили. Місце його перебування наразі невідоме.

Все, що відомо про минуле Володимира кореспондентам, так це те, що він працював у школі дайвінгу в Києві і спеціалізувався на зануреннях на великі глибини.

Чому не заарештували підозрюваного

У Польщі, де перебував підозрюваний, пояснили, чому не затримали його, хоча отримали європейський ордер на арешт..

Як повідомляє Оnet із посиланням на заяву речниці польського генпрокурора Анну Адамяк, Німеччина видала європейський ордер на арешт підозрюваного, проте Берлін не вніс його дані в базу розшуку, що дозволило чоловікові перетнути польсько-український кордон.

Адамяк додає, що на водолаза Німеччина виписала лише європейський ордер, але він не значився в базі розшуку, якою користуються прикордонники. Німецька сторона не вносила туди його дані.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо / Фото: скриншот з відео

Попередження про диверсію та підрив: хроніка подій

В матеріалі також йдеться про те, що в червні 2022 року, за кілька місяців до атаки, голландська служба військової розвідки попередила Федеральну розвідувальну службу про напад на газогін.

Згодом у ЦРУ США також вказали, що група українських диверсантів планувала підірвати газопроводи за допомогою орендованого вітрильника і водолазів. У німецькій розвідці вважали цю інформацію менш достовірною.

Вже вранці 26 вересня компанія, що експлуатує труби, повідомила про падіння тиску в трубопроводі "Північний потік-2".

Увечері того ж дня було пошкоджено " Північний потік-1". Вибухи на глибині 80 м були настільки сильними, що вібрації навіть зафіксували сейсмічні вимірювальні прилади у Швеції.

Згодом усі сторони погодилися, що витоки в трубопроводах могли бути спричинені лише вибухами.

Як водолази дісталися до газогону

В Spiegel йдеться і про те, що німецькі слідчі мали так звану зачіпку, яку отримали від закордонних спецслужб, а саме вітрильну яхту, що мала доправити водолазів і вибухові заряди до трубопроводів.

Офіцери з’ясували. що в Росток-Варнемюнд, де базується компанії з прокату човнів, у зазначений період була зафрахтована майже 15-метрова яхта "Андромеда". Пізніше свідки повідомили, що на борту перебували п'ятеро чоловіків і одна жінка. Вони здійснювали останню подорож перед зимовою стоянкою.

"Коли слідчі обшукали човен, вони виявили сліди вибухової речовини октоген. Це матеріал, що використовується у військових цілях, який також може бути підірваний під водою. Ба більше, "Андромеду" найняли за фальшивими особистими даними, як пізніше підтвердило спільне розслідування Spiegel і ZDF. Ймовірно, весь екіпаж використовував підроблені документи. Під час перевірки в порту польського міста Кольберг екіпаж назвав себе, але підробки були виявлені лише пізніше. Це поставило слідство в скрутне становище, оскільки у нього не було достовірної інформації про справжню особу диверсантів", – пишуть автори.

Факти проти

Перша зачіпка щодо України, за інформацією видання, надійшла від польської компанії, яку підозрювані використовували для найму "Андромеди". Власник судна був родом з України.

Також йдеться про те, що прикриття, яке використовувалося для бронювання яхти, вело до Києва. На "український слід" вказували IP-адреси і дані про місцеперебування з електронних поштових скриньок.

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

Газопроводи "Північний потік" (Nord Stream) проходять через Балтійське море в Німеччину.

Як повідомляв ТСН.ua, три з чотирьох гілок газогонів Nord Stream 1 і 2 були підірвані на дні Балтійського моря 26 вересня 2022 року.

На початку 2024 року прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північний потік", вказуючи, що шведської юрисдикції у справі немає.

14 серпня 2024 року німецькі ЗМІ повідомили, що німецька прокуратура видала ордер на арешт підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку". Там також відповіли, чи вплине це на відносини Берліна і Києва.

Раніше, 2023 року, у The Washington Post вийшла стаття про нібито диверсію українських спецслужб на “Північних потоках”, яку нібито організував ексрозвідник Роман Червінський. Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав це "старим фейком під новою вивіскою".

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