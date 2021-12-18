Підземні поштовхи налякали мешканців Мілана: сталося одразу два землетруси

Люди вибігали на вулиці, щоб врятуватися у випадку руйнувань.

На півночі Італії в районі міста Бергамо у суботу, 18 грудня, було зафіксовано землетрус магнітудою 4,4. Підземні поштовхи відчувалися у всій Ломбардії, включно із Міланом.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Осередок землетрусу був на глибині 26 кілометрів, а епіцентр підземних поштовхів - біля містечка Бонате Сотто, що поряд із Бергамо. Мер цього міста сказав, що перебував у ратуші під час землетрусу, особливої паніки поштовхи серед населення не викликали.

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Згодом сейсмографи зафіксували ще один землетрус, вдвічі слабший. За даними Національного інституту геофізики та вулканології, його епіцентр був розташований в Осіо-Сотто, на глибині 24,9 кілометра.

Серія підземних поштовхів, які відчувалися у всій Ломбардії, налякали багатьох жителів Мілана. Люди навіть вибігали з будинків на вулиці, щоб врятуватися у випадку руйнувань.

За попередньою інформацією пожежної бригади та поліції, землетрус у Мілані не завдав особливої шкоди. Інформації про руйнування в інших населених пунктах поки немає.

Нагадаємо, у суботу, 18 грудня, в південній частині Греції стався потужний землетрус.

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