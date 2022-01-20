Після погроз "Газпрому" Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетиці

Після погроз "Газпрому" Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетиці

НС у сфері енергетики діятиме протягом двох місяців.

Парламент Молдови запровадив надзвичайний стан після погроз російського "Газпрому" про припинення посачання газу.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Зазначається, що за введення надзвичайного стану проголосували 58 депутатів, даний режим буде діяти протягом 60 днів.

За словами прем'єрки Наталії Гаврилиці, запровадження НС дозволить оперативно ухвалювати рішення для забезпечення газом населення, зокрема в обхід законодавчих норм. За її словами, цей режим дозволить оптимізувати споживання газу.

Нагадаємо:

У середу, 19 січня, уряд Молдови ухвалив рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі. Такі заходи вживаються через те, що російський "Газпром" відхилив прохання Молдови про перенесення авансового платежу за постачання газу в січні і погрожує припиненням газопостачання до країни.

"Молдовагаз" та “Газпром” підписали п'ятирічний контракт на постачання газу , який набув чинності 1 листопада і передбачає, що Молдова сплачуватиме аванс до 20 числа кожного місяця.

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