Племінник викрав кістки померлого дядька та шантажував сім'ю: що він вимагав

Чоловік у В'єтнамі вчинив шокуючий вчинок, викравши з могили череп і кістки свого дядька.

Про це повідомляє SCMP.

Він намагався вимагати 5 мільярдів в'єтнамських донгів (203 000 доларів США) у сім'ї покійного, щоб сплатити свої борги за азартні ігри.

9 вересня 37-річний Луу Тхань Нам з провінції Тхань Хоа лопатою викопав 20-сантиметрову яму в могилі свого дядька. Він витягнув деякі його рештки і сховав їх у сусідній купі сміття.

Загиблий був батьком двоюрідного брата Нама, Луу Тхань Хой, і помер чотири роки тому.

Наступного дня Нам надіслав дружині Хоя з анонімного номера телефону текстове повідомлення з погрозами, вимагаючи заплатити за повернення кісток і попереджаючи, що якщо вони звернуться до поліції, то ніколи не зможуть повернути рештки.

Стривожені повідомленням, рідні перевірили могилу і виявили дірку в кришці труни. Вони негайно повідомили до поліції.

Після розслідування було встановлено особу злочинця, який зізнався у скоєнні злочину і назвав своїм мотивом величезні борги в азартних іграх.

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Поліція знайшла викрадені кістки і повернула їх родині Хой.

У в'єтнамській традиції розриття могили вважається вкрай неповажним, оскільки вважається, що це спричиняє неспокій у душі померлого, що може вплинути на живих.

У відповідь на інцидент Хой перепоховав рештки батька згідно з місцевими звичаями, сподіваючись відновити спокій душі.

12 вересня Нам був заарештований за осквернення могил і вимагання, конкретні покарання ще не розголошуються.

У В'єтнамі покарання за осквернення могил може становити до семи років ув'язнення, а засудженим за вимагання може загрожувати до 20 років ув'язнення, залежно від суми.

Нагадаємо, раніше у США чоловік закопав живцем дружину. Вона була під землею 12 годин і вижила.

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