"Поки Ізраїль не буде знищено": ХАМАС погрожує повторенням атак

В середу, 1 листопада, член політичного бюро ХАМАСу Газі Хамад заявив в інтерв'ю ліванському телеканалу, що терористичне угруповання повторюватиме такі ж атаки, як 7 жовтня, незліченну кількість разів, "поки Ізраїль не буде знищено".

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Ізраїль – це країна, якій не місце на нашій землі. Ми повинні ліквідувати її, тому що вона становить безпекову, військову та політичну катастрофу для арабської та ісламської нації. Нам не соромно це говорити”, – заявив Хамад.

В інтерв’ю один з лідерів ХАМАСу стверджує, що Ізраїль має бути стертий з усіх “палестинських земель”, тобто має бути повністю знищений, називаючи його існування “нелогічним”.

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“Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі і тричі. Потоп Аль-Акса [назва, яку ХАМАС дав своєму нападу 7 жовтня] був лише першим “уроком”. Чи доведеться нам платити ціну? Так, і ми готові її платити. Нас називають нацією мучеників, і ми пишаємося тим, що жертвуємо мучениками”, – заявив представник політичного крила цієї ісламістської організації.

Представник ХАМАСу цинічно запевняв, що бойовики на території Ізраїлю не мали наміру завдати шкоди мирним жителям, але на місці виникли “складнощі”.

“Ми – жертви окупації. Крапка. Тому ніхто не повинен звинувачувати нас у тому, що ми робимо. 7 жовтня, 10 жовтня, мільйонного жовтня – все, що ми робимо, – виправдано", – підсумував Хамад.

Нагадаємо, під час просування до Сектора Гази, з якого бойовики ХАМАСу 7 жовтня здійснили свою терористичну атаку, бійці ізраїльської армії бачили тіла по-звірячому вбитих людей, серед яких – жінки й діти.

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