Польща створить нове угруповання тероборони для посилення захисту кордону

Рішення про затвердження концепції щодо створення KOP підписав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, - пише Укрінформ.

Польща раніше зіткнулася з гібридною агресією з боку Білорусі, апогей якої мав місце восени минулого року. Потрібно усвідомлювати: ця гібридна агресія проти Польщі не припинилася, й у кремлі можуть використати складну ситуацію в Північній Африці й на Близькому Сході, аби знову спрямувати людей з цих регіонів на білорусько-польський кордон.

“Враховуючи, що на нас знову можуть напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію щодо створення у складі військ територіальної оборони Компонента оборони кордону”, - зауважив посадовець.

Йдеться про 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах – Підляському, Вармінсько-Мазурському, Люблінському і Підкарпатському. Завданням цих підрозділів буде підтримка Прикордонної служби РП у захисті кордону країни.

Війська територіальної оборони Польщі створено у складі ЗС Польщі в 2017 році. До їх складу входять 18 бригад і понад 34 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, Польща після погроз Лукашенка укріпить східний кордон американськими танками і гелікоптерами.

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