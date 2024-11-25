Польські фермери готові заблокувати весь східний кордон з Україною: подробиці

Польські протестувальники попередили, що 10 грудня знову розпочнуть акції на кордонах, якщо їхні вимоги залишаться без відповіді. На цей раз вони мають намір заблокувати весь східний кордон.

Про це повідомив лідер організації "Ошукане село" Роман Кондров пише PAP і TOK FM.

Раніше фермери припинили протест біля пункту пропуску "Медика — Шегині" після візиту міністра сільського господарства Чеслава Секерського.

Під час переговорів він пообіцяв надати відповідь на їхні вимоги до 10 грудня. Серед ключових вимог фермерів – протидія угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Вони стурбовані тим, що її реалізація може спричинити неконтрольований імпорт сільськогосподарської продукції до Польщі з країн МЕРКОСУР.

"Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде зроблено, ми обов’язково поїдемо ще раз на кордон. І це буде масовий протест, протести будуть по всьому східному кордону", — сказав він.

Раніше польські фермери почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" 24 листопада. Накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не було.

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