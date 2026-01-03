ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

Посольство США закликає американців у Венесуелі не виходити на вулицю

Держдепартамент США повідомив про серйозну загрозу у Венесуелі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Американці

Американці / © Pixabay

Посольство США повідомило про надходження інформації щодо вибухів у Каракасі та його околицях. У зв’язку з цим американська дипломатична установа закликала громадян США утриматися від поїздок до Венесуели, а тих, хто вже перебуває в країні, — залишатися в укриттях.

Про це йдеться у безпековому повідомленні, оприлюдненому 3 січня.

Зазначається, що Венесуела має найвищий рівень небезпеки — Level 4: Do Not Travel, через серйозні ризики для громадян США. Серед них — незаконні затримання, тортури у місцях утримання, тероризм, викрадення людей, свавільне застосування місцевих законів, високий рівень злочинності, громадянські заворушення та слабка система охорони здоров’я.

У Держдепартаменті нагадали, що ще 3 грудня 2025 року всім громадянам США, які перебувають у Венесуелі, було рекомендовано негайно залишити країну.

Також зазначається, що у березні 2019 року США вивели весь дипломатичний персонал з посольства у Каракасі та повністю призупинили його роботу. Усі консульські послуги, включно з екстреними, залишаються недоступними, а уряд США не має можливості надавати допомогу своїм громадянам у Венесуелі.

Рекомендації для громадян США

  • не подорожувати до Венесуели;

  • тим, хто перебуває в країні, залишатися в безпечному місці та виїхати, щойно це стане можливим;

  • підтримувати кілька каналів зв’язку з родичами та знайомими за межами Венесуели.

Американцям, які потребують допомоги, радять звертатися до Посольства США в Боготі або до Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 3 січня у Каракасі пролунали вибухи, південна частина міста залишилася без електрики. Удари завдавалися по військових базах, порту столиці та острову Маргарита. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і мобілізацію, закликаючи громадян вступати до добровольчого корпусу.

28 листопада американський президент заявив, що США «дуже скоро» почнуть операції проти підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie