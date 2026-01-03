Посольство США закликає американців у Венесуелі не виходити на вулицю

Американці / © Pixabay

Посольство США повідомило про надходження інформації щодо вибухів у Каракасі та його околицях. У зв’язку з цим американська дипломатична установа закликала громадян США утриматися від поїздок до Венесуели, а тих, хто вже перебуває в країні, — залишатися в укриттях.

Про це йдеться у безпековому повідомленні, оприлюдненому 3 січня.

Зазначається, що Венесуела має найвищий рівень небезпеки — Level 4: Do Not Travel, через серйозні ризики для громадян США. Серед них — незаконні затримання, тортури у місцях утримання, тероризм, викрадення людей, свавільне застосування місцевих законів, високий рівень злочинності, громадянські заворушення та слабка система охорони здоров’я.

У Держдепартаменті нагадали, що ще 3 грудня 2025 року всім громадянам США, які перебувають у Венесуелі, було рекомендовано негайно залишити країну.

Також зазначається, що у березні 2019 року США вивели весь дипломатичний персонал з посольства у Каракасі та повністю призупинили його роботу. Усі консульські послуги, включно з екстреними, залишаються недоступними, а уряд США не має можливості надавати допомогу своїм громадянам у Венесуелі.

Рекомендації для громадян США

не подорожувати до Венесуели;

тим, хто перебуває в країні, залишатися в безпечному місці та виїхати, щойно це стане можливим;

підтримувати кілька каналів зв’язку з родичами та знайомими за межами Венесуели.

Американцям, які потребують допомоги, радять звертатися до Посольства США в Боготі або до Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 3 січня у Каракасі пролунали вибухи, південна частина міста залишилася без електрики. Удари завдавалися по військових базах, порту столиці та острову Маргарита. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і мобілізацію, закликаючи громадян вступати до добровольчого корпусу.

28 листопада американський президент заявив, що США «дуже скоро» почнуть операції проти підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.