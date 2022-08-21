Пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика

Пропагандистка Путіна Маргарита Симоньян заявила, що вона ходить з охороною та боїться навіть дитячого м'ячика.

Про це російська пропагандистка написала після загибелі доньки ідеолога "російського світу" Дар'ї Дугіної.

Про це Симоньян написала у соціальних мережах.

Путінська пропагандистка, яка неодноразово закликала до масових вбивств українців, зізналась, що тепер ходить лише з охороною.

Симоньян розповіла, що під час прогулянки в парку вона побачила дитячий м'ячик. Тоді один з охоронців швидко підбіг та відкинув іграшку, нібито заявивши пропагандистці, що таким чином її можуть ліквідувати.

Симоньян побідкалась, що тоді їй було смішно, проте після загибелі Дугіної вона побоюється нібито замаху.

Нагадаємо, російські пропагандисти та політики відреагували на загибель Дар'ї Дугіної (також відомої як Дар'я Платонова), дочки філософа, ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна.

Читайте також: