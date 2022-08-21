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Пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика

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Пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика

Фото: Associated Press

Пропагандистка Путіна Маргарита Симоньян заявила, що вона ходить з охороною та боїться навіть дитячого м'ячика.

Про це російська пропагандистка написала після загибелі доньки ідеолога "російського світу" Дар'ї Дугіної

Про це Симоньян написала у соціальних мережах. 

Путінська пропагандистка, яка неодноразово закликала до масових вбивств українців, зізналась, що тепер ходить лише з охороною. 

Симоньян розповіла, що під час прогулянки в парку вона побачила дитячий м'ячик. Тоді один з охоронців швидко підбіг та відкинув іграшку, нібито заявивши пропагандистці, що таким чином її можуть ліквідувати. 

Симоньян побідкалась, що тоді їй було смішно, проте після загибелі Дугіної вона побоюється нібито замаху. 

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Нагадаємо, російські пропагандисти та політики відреагували на загибель Дар'ї Дугіної (також відомої як Дар'я Платонова), дочки філософа, ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
29к
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