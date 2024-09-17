РФ збільшить чисельність армії: в ISW оцінили вплив війни в Україні на реформи

Здатність Росії належним чином провести реформи збройних сил частково залежить від її ведення війни проти України. Обмеження щодо формування ЗС та економічні обмеження погіршуватимуть здатність РФ підтримувати збільшення чисельності війська і належно впроваджувати заплановані реформи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зусилля Росії збільшити чисельність армії є частиною її довгострокової мети, яка виходить за межі війни в Україні. Вона спрямована на збільшення чисельності, загального потенціалу збройних сил шляхом довгострокових широкомасштабних реформ армії.

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Аналітики Інституту докладно повідомляли про ці реформи російської армії, які тривають від початку 2023 року. До них входять відновлення Московського та Ленінградського військових округів, формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій.

У звіті йдеться, що нинішні військові реформи в РФ, здається, значною мірою скасовують головні принципи реформ ексміністра оборони Анатолія Сердюкова 2008-2012 років. Ці реформи зменшили чисельність російської армії від 1,3 млн до 1 млн військовослужбовців, а також посилили та централізували командування та управління шляхом усунення ешелонів рівня дивізії на користь підрозділів рівня бригади.

У міру того, як російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії, їхня укомплектованість має зростати паралельно, принаймні на папері. Проте здатність Росії належним чином провести ці реформи та інтегрувати збільшення бойового складу частково залежить від її ведення війни проти України, як раніше оцінювали в ISW.

"Середньострокові та довгострокові обмеження щодо формування збройних сил та економічні обмеження продовжуватимуть погіршувати здатність Росії підтримувати збільшення чисельності своїх військових і належно впроваджувати намічені реформи", – дійшли висновку аналітики.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил на 180 тис. осіб – до 2 млн 389 тис. 130.

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