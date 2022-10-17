Росія стає все більш ізольованою і програє війну – Боррель

Європейський союз запевнив про подальшу підтримку України у боротьбі проти РФ, яка програє війну.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія програє війну проти України.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, пише "Європейська правда".

"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світ. Росія стає все більш ізольованою, в останні дні ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношення Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - сказав Боррель.

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Він також висловив сподівання, що міністри у понеділок ухвалять рішення про створення нової тренувальної місії для українських військових.

За словами Борреля, міністри також обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони для атак по Україні.

"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану, що Тегеран сильно заперечує. У зустрічі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба. Але сьогоднішні санкції будуть пов'язані з репресіями проти протестувальників", - додав він.

Нагадаємо, 8 жовтня Євросоюз остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Санкційний пакет містить заборону на імпорт російської продукції на суму сім мільярдів євро та обмеження цін на нафту.

Тим часом Росія досі намагається виправдати дію санкцій та ізоляцію "розвитком власної економіки та налагодженням міжнародних зв’язків". З часом приховувати справжні наслідки санкцій для РФ стає важче навіть для пропагандистських медіа. Хоча кремлівська пропаганда й досі намагається конструювати наратив про "Росію як країну великих можливостей", санкції обмежують вибір не лише в повсякденному житті, а й у тому, про що залишається писати.

Санкції діють не так, як треба| Алексашенко

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